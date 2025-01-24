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Піт Хегсет отримав мінімальну перевагу під час голосування в Сенаті щодо міністра оборони

Велика перепона на шляху до затвердження подолана.

Піт Хегсет отримав мінімальну перевагу під час голосування в Сенаті щодо міністра оборони
Піт Хегсет
Фото: EPA/UPG

Сенат США у четвер провів процедурне голосування щодо обмеження дебатів під час розгляду питання про затвердження Піта Хегсета на посаду міністра оборони країни. 

Як пише Axios, кандидатура ветерана та колишнього телеведучого, висунута Дональдом Трампом, викликала чимало суперечок - але зрештою, схоже, отримає необхідну підтримку. Під час голосування 51 сенатор висловився "за", а 49 "проти". 

Усі представники Демократичної партії заперечували, до них доєдналися республіканці Лайза Мурковські з Аляски та С'юзан Коллінз з Мена. Остаточне голосування за нового голову Пентагону очікується у п'ятницю, експерти вважають, що Хегсет знову отримає ту саму мінімальну перевагу.   

Хегсета звинувачують у надмірному вживанні алкоголю, сексуальних злочинах та фінансових оборудках. У 2021 році він зі скандалом звільнився з армії США на тлі закидів щодо екстремізму та нетерпимості до меншин. Після цього працював на лояльному до республіканців телеканалі Fox News.

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