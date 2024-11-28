Вирок у справі Марін Лє Пен про хабарництво винесуть у березні

Захист обвинувачених заявив у суді, що вимоги прокуратури про негайну заборону балотуватися на державні посади “є зброєю масового знищення проти демократії”.

Марін Лє Пен виступає під час засідання Національної асамблеї в Парижі, 12 березня 2024 р.

Французькі судді винесуть вердикт 31 березня у процесі над Марін Лє Пен та її ультраправою партією “Національне об’єднання” за звинуваченнями у привласненні коштів Європейського Союзу, пише Reuters, зазначаючи, що це рішення може мати далекосяжні політичні наслідки.

Прокуратура вимагає для Лє Пен п'ятирічної заборони обіймати державні посади, що може перешкодити їй балотуватися на президентських виборах 2027 року.

“Лє Пен, її партія, яка на той час називалася “Національним фронтом”, та інші, включно з колишніми законодавцями і помічниками парламенту, звинувачуються у використанні грошей, призначених для роботи в Європейському парламенті, для оплати праці співробітників, які фактично працювали на партію”, ‒ пише видання.

Політикиня та інші обвинувачені стверджують, що вони використовували гроші законним шляхом, а обвинувачення ґрунтуються на “надто вузькому визначенні того, чим займається помічник у парламенті”.

Захист обвинувачених заявив у суді, що вимоги прокуратури про негайну заборону балотуватися на державні посади “є зброєю масового знищення проти демократії”.

“Йдеться не лише про Марін Лє Пен, а й про щонайменше 13 мільйонів виборців”, – сказав авдокат Родольф Босселут.

Багато хто вважає Лє Пен, яка програла Еммануелю Макрону у другому турі президентських виборів у Франції в 2017 і 2022 роках, поточним фаворитом перегонів у 2027 році.

У разі винесення обвинувального вироку судді все одно можуть прийняти рішення відхилити клопотання прокуратури про заборону обіймати держпосади.