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​Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали американські вчені за дослідження у сфері мікроРНК

"Їхнє проривне відкриття розкрило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився дуже важливим для багатоклітинних організмів, зокрема - людей".

​Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали американські вчені за дослідження у сфері мікроРНК
Фото: Нобелівський комітет

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2024 року присуджено американським ученим Віктору Амбросу та Гері Равкану за дослідження у сфері мікроРНК.

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

Зазначається, що лауреати "відкрили мікроРНК - новий клас найдрібніших РНК-молекул, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів".

"Їхнє проривне відкриття розкрило абсолютно новий принцип регуляції генів, який виявився дуже важливим для багатоклітинних організмів, зокрема - людей", - йдеться в повідомленні.

Віктор Амброс народився 1953 року в американському штаті Нью-Гемпшир. Навчався в Массачусетському технологічному інституті (MIT). Був провідним дослідником у Гарвардському університеті, пізніше працював у Дартмутському коледжі. Зараз є професором у Массачусетському університеті. Амброс здобув популярність за дослідження мікроРНК, причому багато досліджень він проводив із Равканом.

Гері Равкан народився в Каліфорнії 1952 року, навчався в Гарвардському університеті. Пізніше став провідним дослідником у Массачусетській лікарні загального профілю і Гарвардській медичній школі.

Нагадаємо, що минулого року Нобелівську премію з медицини отримали вчені, які створили технологію для антиковідних вакцин. Технологія мРНК лягла в основу вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna.

А в 2022 році Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття щодо еволюції людини.

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