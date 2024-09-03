Ізраїль рішуче помститься ХАМАС за вбивство 6 заручників, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив, що Ізраїль рішуче помститься ХАМАС після вбивства шести заручників.
Про це повідомляє CNN.
“Ми збираємося вимагати від ХАМАСу високу ціну; Я не збираюся говорити вам, якою буде ціна і що ми збираємося робити, тут буде елемент несподіванки”, - зазначив Нетаньяху на прес-конференції.
Він зауважив, що відповідь буде схожа на удар у відповідь проти “Хезболли” в липні. Тоді було вбито верховного командира підтримуваного Іраном угруповання Фуада Шукра.
- Цими вихідними зі Смуги Гази вивезли тіла шести заручників, зокрема молодого громадянина США.
- Після цього значну частину Ізраїлю охопили страйки на тлі все більшого гніву через неспроможність уряду забезпечити звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу.
- Ізраїльські патологоанатоми повідомляють, що всіх шістьох застрелили з близької відстані протягом останніх кількох днів.