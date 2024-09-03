Ізраїль рішуче помститься ХАМАС за вбивство 6 заручників, - Нетаньяху

Ізраїльська відповідь буде схожа на удар у відповідь проти “Хезболли” в липні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив, що Ізраїль рішуче помститься ХАМАС після вбивства шести заручників.

Про це повідомляє CNN.

“Ми збираємося вимагати від ХАМАСу високу ціну; Я не збираюся говорити вам, якою буде ціна і що ми збираємося робити, тут буде елемент несподіванки”, - зазначив Нетаньяху на прес-конференції.

Він зауважив, що відповідь буде схожа на удар у відповідь проти “Хезболли” в липні. Тоді було вбито верховного командира підтримуваного Іраном угруповання Фуада Шукра.