В уряді Франції вважають, що до диверсії на залізниці можуть бути причетні ультраліві

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дерманен заявив, що Франція схиляється до ймовірності того, що ультраліві екстремісти стоять за диверсією на залізниці напередодні церемонії відкриття Олімпійських ігор.
Про це пише Reuters.
У п’ятницю диверсанти зашкодили мережі високошвидкісних поїздів Франції – атакували сигнальні підстанції та кабелі в критичних точках, спричинивши хаос у подорожах за кілька годин до церемонії відкриття.
“Ми ідентифікували профілі кількох людей”, ‒ розповів Дарманін France 2 TV.
Він додав, що спосіб дії диверсантів має ознаки ультралівих екстремістів. Деталей урядовець не оприлюднив.
Міністр транспорту Патріс Верґріете повідомив, що сьогодні зранку відновили рух всіх потягів.
Загалом з п’ятниці 800 тисяч людей зіткнулися з перебоями в поїздках через атаки, було скасовано рейси для 100 тисяч пасажирів.
- Раніше Дерманен заявив, що він не може виключити причетність іноземних держав до диверсії на залізницях країни.
- Прокуратура Парижа розпочала розслідування за фактами пошкоджень на залізницях.