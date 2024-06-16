Україна отримає від Канади понад $15 млн на відновлення енергоінфраструктури та розмінування

Також кошти спрямують на безпеку і надійну роботу ядерних об’єктів.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо під час Саміту миру, 16 червня 2024 року

Канада виділить Україні понад 20 млн канадських доларів ($15 млн) на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, передає "Укрінформ".

Йдеться про підтримку зусиль із заміни пошкодженого енергетичного обладнання та інфраструктури.

Майже $12 млн спрямують на розмінування української території, консультування уряду в енергетичній сфері та юриспруденції та на фінансування роботи Міжнародного валютного фонду із просування економічних реформ в Україні.

Ще близько 1,5 млн дол витратять на підтримку безпеки й надійної роботи ядерних об’єктів в Україні.