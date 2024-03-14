ЗМІ: В Росії розбився гелікоптер, мінімум двоє загиблих

Мі-8 впав у Магаданській області, на борту було 20 пасажирів.

Чорна смуга для російської авіації триває: як повідомляє Суспільне, у Магаданській області впав гелікоптер Мі-8.

На борту було 20 осіб, співробітників місцевої копальні. Щонайменше двоє загинули, якщо вірити неофіційним заявам представників рятувальних служб. Доля інших пасажирів поки не з'ясована.

Ймовірними причинами трощі називають складні погодні умови, помилку екіпажу чи відмову техніки.