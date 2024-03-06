ЄС пропонує передбачити “перехідні” 1,5 млрд євро для стимулювання оборони

Фінансування буде виділено на період з 2025 по 2027 рік, воно має стати так званим “мостом”, поки блок не погодить свій новий бюджет.

Європейський Союз планує передбачити “перехідні” 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості блоку, пише Bloomberg.

Фінансування буде виділено на період з 2025 по 2027 рік, воно має стати так званим “мостом”, поки ЄС не погодить свій новий бюджет.

ЄС хоче стимулювати оборонну промисловість блоку на тлі зростання сумнівів у відданості США європейській безпеці. Через війну Росії в Україні та перспективу повернення Дональда Трампа до Білого дому європейські лідери закликали блок підтримати цей сектор. Більшість європейських країн зараз збільшують свої військові бюджети.

Водночас деякі посадовці вважають, що початкове фінансування буде значно меншим за витрати, необхідні для капітального ремонту оборонної промисловості ЄС, оскільки сектор атрофувався після років недофінансування державами-членами.

Комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон закликав розглянути можливість витратити 100 мільярдів євро, а деякі європейські урядовці – випустити спільні облігації, щоб покрити витрати на оборону. Однак ініціативи навряд чи запрацюють до виборів у Європарламент у червні.

Today we set our vision for defence readiness with Europe’s defence industrial strategy.



It will support Member States to not only spend more, but better, together and European.



And link Ukraine’s know-how with our defence industry to facilitate innovation. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2024