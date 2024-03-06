Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
Якщо не через суд, то через Конгрес: демократи готують закон про відсторонення Трампа від виборів
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Вибухи в Керчі та Феодосії: ціллю міг бути ворожий патрульний катер (оновлено)
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
Чи потрібне нам Міністерство культури?
Чи потрібне нам Міністерство культури?
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
ГоловнаСвіт

ЄС пропонує передбачити “перехідні” 1,5 млрд євро для стимулювання оборони

Фінансування буде виділено на період з 2025 по 2027 рік, воно має стати так званим “мостом”, поки блок не погодить свій новий бюджет.

ЄС пропонує передбачити “перехідні” 1,5 млрд євро для стимулювання оборони
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз планує передбачити “перехідні” 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості блоку, пише Bloomberg.

Фінансування буде виділено на період з 2025 по 2027 рік, воно має стати так званим “мостом”, поки ЄС не погодить свій новий бюджет.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

ЄС хоче стимулювати оборонну промисловість блоку на тлі зростання сумнівів у відданості США європейській безпеці. Через війну Росії в Україні та перспективу повернення Дональда Трампа до Білого дому європейські лідери закликали блок підтримати цей сектор. Більшість європейських країн зараз збільшують свої військові бюджети.

Водночас деякі посадовці вважають, що початкове фінансування буде значно меншим за витрати, необхідні для капітального ремонту оборонної промисловості ЄС, оскільки сектор атрофувався після років недофінансування державами-членами.

Комісар ЄС з питань промисловості Тьєррі Бретон закликав розглянути можливість витратити 100 мільярдів євро, а деякі європейські урядовці – випустити спільні облігації, щоб покрити витрати на оборону. Однак ініціативи навряд чи запрацюють до виборів у Європарламент у червні.

  • Раніше стало відомо, що Європейська комісія планує внести пропозицію щодо членства України у схемі підтримки оборонної промисловості ЄС. Це допоможе використати досвід Києва та наблизить його до членства в ЄС. 
  • Для цього Україна має бути повноправним членом будь-якого консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами Євросоюзу, мати доступ до фондів ЄС та звільнення від сплати ПДВ у разі спільного володіння. Попередні оборонно-промислові програми, ухвалені в ЄС, ніколи не розглядали жодну третю країну як повноправного учасника схем, окрім Норвегії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies