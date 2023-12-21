У Карловому університеті Праги сталася стрілянина - у приміщенні філософського факультету невідомий відкрив вогонь, унаслідок чого загинули люди. Також є поранені, передає чеське інформагентство ČTK.

За останніми даними, які оприлюднило видання Vinegret, у результаті сьогоднішньої атаки загинули 11 людей, серед яких і стрілець. Ще 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Фото: Vinegret

Студенти повідомляли журналістам, що людей під час стрілянини закривали у кабінетах або у бібліотеці, декого евакуйовували.

Stále probíhá evakuace budovy, jelikož se někteří studenti před střelcem uzamkli v místnostech. pic.twitter.com/Puw5it55h7 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Фото: Фото зі соцмереж Будівля філософського факультету Празького університету (права сторона)

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Один із місцевих сайтів опублікував фото нападника у темному одязі, який перебував на даху будівлі університету.

Видання Vinegret повідомляє, що на місце інциденту прямує міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що відмінив свою робочу програму в Оломоуце і повертається до Праги. Фіала також закликав громадян виконувати всі рекомендації екстрених служб.

Празька служба швидкої допомоги направила до університету значну кількість медичних машин, зокрема, спеціальний автомобіль Golem, призначений для надання допомоги на місці великій кількості постраждалих.

Згодом поліція повідомила, що нападника вбили. "Наразі всю будівлю евакуюють, на місці є кілька загиблих і десятки поранених", - уточнили правоохоронці.

Оновлення. Мер Праги Богуслав Свобода заявив, що нападник упав із балкону і розбився. Поліція наразі не повідомила про те, як загинув стрілець. У соцмережах очевидці повідомляють, що перед падінням він застрелився.

Карлів міст наразі закрили для туристів. Поліція та медики продовжують працювати на місці трагедії.