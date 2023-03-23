Білий дім очікує на двопартійну підтримку України

Адміністрації Джо Байдена не вважає, що можливе перешкоджання процесу допомоги Україні з боку республіканців.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми дуже вдячні двопалатній і двопартійній підтримці, яку ми маємо на Капітолійському пагорбі. Як ви бачите, вона продовжується навіть у Палаті представників, яка зараз перебуває під контролем республіканців”, - сказав Кірбі.

Він додав, що керівництво Палати представників було послідовним у бажанні надалі підтримувати Україну.

“Ми вдячні за це. І ми цілком очікуємо, що це триватиме”, - координатор Ради нацбезпеки.

Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на 29 березня публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії.