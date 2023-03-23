Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули восьмеро людей (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами в Ржищеві загинули восьмеро людей (оновлено)
У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
У Хмельницькому та області працювала ППО (оновлено)
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Рада збільшила військові видатки на понад 500 млрд грн
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
Унаслідок російських ударів по будинках в Запоріжжі поранені 34 людини, одна загинула (оновлено)
ГоловнаСвіт

Білий дім очікує на двопартійну підтримку України

Двопартійна та двопалатна підтримка України триває.

Білий дім очікує на двопартійну підтримку України
Фото: EPA/UPG

Адміністрації Джо Байдена не вважає, що можливе перешкоджання процесу допомоги Україні з боку республіканців. 

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми дуже вдячні двопалатній і двопартійній підтримці, яку ми маємо на Капітолійському пагорбі. Як ви бачите, вона продовжується навіть у Палаті представників, яка зараз перебуває під контролем республіканців”, - сказав Кірбі.

Підписуйтесь на наш Google News

Він додав, що керівництво Палати представників було послідовним у бажанні надалі підтримувати Україну. 

“Ми вдячні за це. І ми цілком очікуємо, що це триватиме”, - координатор Ради нацбезпеки.

Нагадаємо, Комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на 29 березня публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також