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У більшості областей України триває повітряна тривога

Починаючи з 5:33, повітряна тривога ширилася з південних областей і охопила усі, крім західних.

У більшості областей України триває повітряна тривога

В усіх областях України, крім західних, оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє мапа повітряних тривог, ОК "Південь".

Починаючи з 5:33, повітряна тривога ширилася з південних областей України.

Станом на 06:04 тривога охопила майже усі області, крім західних.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що російська армія вивела на бойове чергування в Чорному морі два надводних ракетоносії. Готовність до пуску – 16 "Калібрів".

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