У більшості областей України триває повітряна тривога

В усіх областях України, крім західних, оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє мапа повітряних тривог, ОК "Південь".
Починаючи з 5:33, повітряна тривога ширилася з південних областей України.
Станом на 06:04 тривога охопила майже усі області, крім західних.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що російська армія вивела на бойове чергування в Чорному морі два надводних ракетоносії. Готовність до пуску – 16 "Калібрів".