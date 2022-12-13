Цетральною темою засідання Євроради 15 грудня стане Україна

Завтра у Брюсселі стартує дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського союзу.

14 грудня у Брюсселі стартує дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського союзу.

Про це йдеться у листі президента Євроради Шарль Мішель.

У цей день відбудеться ювілейний саміт Євросоюз- Асоціація держав Південно-Східної Азії, присвячений 45-річчю дипломатичних відносин організацій.

15 грудня пройде засідання Європейської Ради, центральною темою якої буде ситуація в Україні. Йтиметься про нагальні потреби нашої країни і військову та фінансову підтримку України.

“Ми також будемо вивчати прогнози на виклики наступного року, щоб бути повністю готовими. Однією з найважливіших віх 2023 року стане реформа ринку електроенергії, яку Комісія запропонує якомога швидше”, – йдеться у листі.

Мішель додав, що координаційні зусилля ЄС мають поєднуватися з конкретними проектами та цілеспрямованими інвестиціями в інновації, інфраструктуру та енергоефективність, щоб поступово припинити залежність блоку від російського викопного палива.

У межах засідання відбудеться стратегічнаа дискусія щодо відносин ЄС та США, зокрема щодо питань безпеки та економічної співпраці.

Також європейські лідери обговорять Південне сусідство ЄС та результати нещодавнього саміту ЄС і Західних Балкан у Тирані (столиця Албанії, – ред.). “Це дасть нам можливість обговорити багатопланові аспекти нашої співпраці з цими країнами, зокрема міграційну”, – додав президент Європейської ради.

Нагадаємо, керівники зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського Союзу не змогли схвалити дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.