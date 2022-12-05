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Російська ракета впала на територію Молдови

Місце падіння оточили поліцейські. 

Російська ракета впала на територію Молдови
Фото: МЗС Молдови у Facebook

Під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ одна з ракет впала у Молдові на території міста Бричани.

Про це повідомляє у Facebook МЗС Молдови.

Зазначається, що ракету знайшли прикордонники. Наразі зону падіння оточили полицейські, чекають на саперів.

Водночас енергетична компанія Moldelectrica повідомляє про те, що у Молдові спостерігаються перебої із електропостачанням, можливі відключення.

Фото: eurointegration.com.ua

 

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила восьмий ракетний обстріл території України. Є влучання у об’єкти енергетичної інфраструктури. В Україні введені аварійні відключення електроенергії. 

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