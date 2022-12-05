Під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ одна з ракет впала у Молдові на території міста Бричани.

Про це повідомляє у Facebook МЗС Молдови.

Зазначається, що ракету знайшли прикордонники. Наразі зону падіння оточили полицейські, чекають на саперів.

Водночас енергетична компанія Moldelectrica повідомляє про те, що у Молдові спостерігаються перебої із електропостачанням, можливі відключення.

Фото: eurointegration.com.ua

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила восьмий ракетний обстріл території України. Є влучання у об’єкти енергетичної інфраструктури. В Україні введені аварійні відключення електроенергії.