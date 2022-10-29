У Сеулі під час святкування Гелловіну щонайменше 120 людей загинули і ще 100 отримали поранення – їх задавив великий натовп, що рухався по вузькій вулиці.
Про це пише Associated Press з посиланням на офіційних осіб Південної Кореї.
Кількість загиблих може зрости, а невизначена кількість постраждалих перебуває у критичному стані після тисняви в районі відпочинку Ітхевон у суботу ввечері.
За його словами, 74 загиблих відправили до лікарень, а тіла решти 46, яких тримали на вулицях, перевозять до сусіднього спортзалу, щоб працівники могли їх ідентифікувати.
Офіційні особи кажуть, що людей задавали у тисняві після того, як великий натовп почав просуватися вперед у вузькому провулку біля готелю Hamilton, головного місця вечірок у Сеулі.
Понад 800 працівників екстреної допомоги та поліцейських з усієї країни, були направлені на вулиці для надання допомоги постраждалим.
У заяві Національного протипожежного агентства окремо зазначено, що чиновники все ще намагаються визначити точну кількість пацієнтів, які потребують екстреної допомоги.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль виступив із заявою, в якій закликав офіційних осіб забезпечити швидку допомогу постраждалим і перевірити безпеку місць святкування. Він також доручив Міністерству охорони здоров'я швидко розгорнути бригади медичної допомоги для надзвичайних ситуацій і забезпечити ліжка в сусідній лікарні для надання допомоги постраждалим.