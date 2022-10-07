Лідери ЄС сьогодні можуть визначитися, чи обмежувати ціну на газ

Лідери Європейського Союзу у п’ятницю, 7 жовтня обговорять, чи обмежувати ціну на газ і якщо так – як це зробити. Про це пише Reuters.

Вони намагаються приборкати підвищення вартості на енергоносії, яке може підштовхнути євроблок до рецесії та порушити єдиний ринок ЄС

Політики, які зустрінуться в Празі для неформальних переговорів, навряд чи схвалять конкретні заходи. Водночас за результатами зустрічі вони повинні поінформувати своїх міністрів енергетики та фінансів про подальші кроки.

Європейська комісія запропонує кілька варіантів на вибір, включно з обмеженням ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії, і ширше тимчасове обмеження ціни, поки Брюссель працює над новим орієнтиром для вартості, щоб замінити нідерландський хаб TTF (Title Transfer Facility), який став надзвичайно нестабільним на тлі скорочення постачання російського газу.

П'ятнадцять країн ЄС хочуть встановити максимальну ціну на газ, але не дійшли згоди щодо деталей. Німеччина, Нідерланди та Данія виступають проти обмеження, стурбовані тим, що це ускладнить закупівлю газу для них.

Польща, Греція, Бельгія та Італія обговорювали також ідею щодо цінового “коридору”, який можна було б скасувати у разі надзвичайної ситуації з постачанням. У презентації ідеї йдеться, що “коридор” не загрожує енергетичній безпеці Європи, а є простором для маневрів, який, за словами деяких чиновників ЄС, може запропонувати шлях до компромісу зі скептично налаштованими державами.

Нагадаємо, видання Bloomberg написало, що родовище Гронінген перебуває наразі у процесі закриття через сотні землетрусів, до яких призвела його розробка, проте у разі настання критичної ситуації Нідерланди допускають його перезапуск.