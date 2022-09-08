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Іспанія відправила ще один літак із боєприпасами для України

Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні.

Іспанія відправила ще один літак із боєприпасами для України
Фото: Пресслужба прем’єр-міністра Іспанії

З авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) вилетів літак ВПС Т-23, який транспортував в Україну боєприпаси для великокаліберної польової артилерії. 

Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра Іспанії

“Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, які були здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів”, - йдеться у повідомленні. 

Також вчора, у відповідь на звернення міністра оборони України під час останньої міністерської зустрічі в Празі, Міністерство оборони Іспанії відправило вантажівку з медичними засобами.

Крім того, у відповідь на терміновий запит української влади щодо матеріалів та обмундирування для зимових умов, з Іспанії вже виїхало двадцять причепів із матеріалами, десять із них уже прибули до Польщі, ще десять перебувають у дорозі. 

Нагадаємо, Литва відправила Україні 105 мм гаубиці, а експерти Атлантичної ради закликають США "посилати в Україну всю зброю, що є", і створювати нові запаси.

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