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У Стамбулі стартували переговори України, Росії, Туреччини і ООН щодо зерна, – AFP

Українська, російська й турецька делегації, за даними журналістів, мають військовий супровід. 

У Стамбулі стартували переговори України, Росії, Туреччини і ООН щодо зерна, – AFP
Фото: EPA/UPG

У Стамбулі почалися переговори представників України, Росії, Туреччини і ООН щодо вирішення проблеми заблокованого росіянами експорту зерна. Про це повідомляє AFP із посиланням на турецького посадовця.

Українська, російська і турецька делегації мають військовий супровід. Точне місце проведення перемовин не розголошується, пише The Guardian.

Це перші переговори зі залученням ООН і Туреччини між делегаціями України і РФ щодо зерна. 

Міністр закордонних справ Туреччини Хулусі Акар говорив, що перемовини сфокусуються на "безпечному відвантаженні на міжнародні ринки зерна, що зберігається в портах України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що переговори щодо розблокування експорту українського зерна перебувають у фінальній фазі. Все залежить від рішення РФ. 

Росіяни не тільки блокують вивезення зерна з українських морських портів, що загрожує межею з голодом 19 мільйонам людей в різних країнах світу, і навіть не тільки крадуть це зерно і продають як своє, а й умисно палять в Україні зерносховища й поля. 

Позиція Туреччини щодо українського зерна доволі неоднозначна: Анкара допомагає Україні в перемовинах із росіянами, але водночас вона відпустила вантажне судно під російським прапором "Жибек Жолі" з краденим в Україні зерном. За даними журналістів "Схем", російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані.

В українських портах на вивезення очікують 22 тонни зерна. 

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