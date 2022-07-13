Президент Шрі-Ланки втік з країни

Він залишив країну за кілька годин до того, як він мав піти у відставку.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни вранці в середу, 13 липня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Він залишив країну за кілька годин до того, як він мав піти у відставку на тлі широких протестів через руйнівну економічну кризу.

Раджапакса, його дружина та двоє охоронців вилетіли зі Шрі-Ланки, повідомив агентству представник імміграційної служби.

Джерело в уряді повідомило, що він вирушив до міста Мале, столиці Мальдів. Звідти президент, швидше за все, вирушить до іншої азіатської країни.

Представник імміграційної служби зазначив, що згідно із законом влада не може заборонити чинному президенту покинути країну.

“Раджапакса мав залишити посаду президента в середу, щоб звільнити місце для уряду єдності, після того як тисячі протестувальників у суботу штурмували його, а також прем’єр-міністра, офіційні резиденції, вимагаючи їх відставки”, – пише Reuters.

Президент не з’являвся на публіці з п’ятниці, 8 липня.

Зазначимо, спікер парламенту країни ще не отримав заяву про відставку Раджапакси. Очікується, що парламентарі отримають документ ввечері 13 липня.

Нагадаємо, речник парламенту Шрі-Ланки Япа Абеївардена оголосив, що парламент буде скликаний 15 липня, а нового президента оберуть 20 липня.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса 10 липня оголосив, що йде у відставку після того, як протестувальники увірвалися в його офіційну резиденцію та підпалили будинок прем'єр-міністра.

Протести на Шрі-Ланці тривають уже кілька місяців. Останніми днями вони супроводжувалися заворушеннями та підпалами. Вісім людей загинули, понад 200 постраждали, вогнем знищено 60 транспортних засобів та понад 100 будівель.

Шрі-Ланка переживає найсерйознішу економічну кризу з 1948 року, коли країна здобула незалежність від Великої Британії.