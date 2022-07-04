ПВК Вагнера пропонує в'язням петербурзьких тюрем їхати на війну в Україну, щоб допомогти "виявляти нацистів"

Обіцяють за пів року служби по 200 тисяч російських рубів, а родинам загиблих - компенсації в розмірі 5 млн рублів.

Російська ПВК Вагнера взялася вербувати на війну в Україну в'язнів двох колоній Петербурга ("Яблунівки" та "Обухова") для допомоги у "виявленні нацистів", повідомляє "Нова газета" з посиланням на "Важливі історії".

"Добровольцям" обіцяють по 200 тисяч рублів за півроку служби, а потім амністують, якщо ті повернуться живими. Сім'ям загиблих мають виплатити по п'ять мільйонів рублів.

У "Яблунівці" побували "перевіряючі", які закликали ув'язнених "захищати батьківщину". Згодом старшини (в'язні, які допомагають співробітникам колонії керувати загонами) почали проводити агітаційну роботу.

Ув'язненим пропонували їхати на Донбас: до кордону їх мали везти під конвоєм, а тоді "йти в авангарді, допомагати виявляти нацистів". Росіян попередили, що "нацисти" дуже добре підготовлені, тому повернуться в Росію не всі "добровольці".

У розмові з в'язнями "Обухового" вербувальники з ПВК Вагнера заявили, що пропонують їхати без жетонів і паспортів. При цьому відбирають не всіх охочих, а тільки тих, хто служив в армії, кому залишилося недовго відбувати термін покарання.

Декому з в'язнів вербувальники пропонувати їхати в Україну "відновлювати інфраструктуру".

Коли родичі ув'язнених спробували 4 липня потрапити на прийом до начальника колонії "Яблунівка" Олександра Рульова і детальніше розізнати про "службу", він заявив, що "вперше" чує про таке вербування.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що в Чечні на війну з Україною відправляють ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів. Інформацію про них збирає місцевий відділ ФСБ.