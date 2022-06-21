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Боррель роз'ясне міністрам закордонних справ країн Африки причини продовольчої кризи

“Росія блокує український експорт. Росія, не ми".

Боррель роз'ясне міністрам закордонних справ країн Африки причини продовольчої кризи
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель надішле листа своїм колегам з країн африканського континенту з роз'ясненням причин, які призвели до продовольчої кризи.

Про такі плани Боррель розповів на прес-конференції після засідання Ради ЄС з питань зовнішніх справ, пише ru.interfax.com.ua.

Він вкотре наголосив, що до кризи призвели не санкції Європейського союзу проти Росії через війну в Україні, а дії Москви.

“Росія блокує український експорт. Росія, не ми. Росія руйнує порти та сховища продовольства, руйнує транспортну інфраструктуру. Росія, не ми. І це вже спричинило глобальну продовольчу кризу. Коли більше ніж 20 млн тонн зерна заблоковано в українських сховищах, і коли хтось заважає тому, щоб споживач його отримав, то хтось страждатиме від голоду. Це цілеспрямована спроба використати продовольство як зброю у війні. Це навмисна спроба створити голод у світі для того, щоб тиснути на світ, Україну, ЄС. Це те, що відбувається”, – зазначив високий представник ЄС.

Боррель додав, що російська пропаганда продовжує працювати за “типовою схемою гри”. “Вони створюють проблему та звинувачують у ній інших. І вони звинувачують санкції ЄС, хоча це вони несуть відповідальність за продовольчу кризу. Це не наші санкції, це дії Росії”, – підсумував він.

За його словами, деякі лідери африканських країн вже висловили занепокоєння у зв'язку із “наслідками наших санкцій”. 

“Я поінформував моїх колег міністрів, що надішлю листа всім міністрам закордонних справ країн Африки з поясненням того, як наші санкції були розроблені, як вони працюють, які наслідки і на кого вони впливають, що дозволено, а що ні. Я поясню, що ми робимо, реагуючи на кризу”, – розповів високий представник.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив про те, що війна Росії проти України та блокада українських портів, що перешкоджає експорту мільйонів тонн зерна та становить загрозу голоду у світі, є воєнним злочином, за який РФ буде нести відповідальність.

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