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Джонсон знову поговорив з Зеленським: ​саміти "G7" і НАТО стануть можливістю продемонструвати єдність Заходу

Лондон з Києвом до остаточної перемоги України.

Джонсон знову поговорив з Зеленським: ​саміти "G7" і НАТО стануть можливістю продемонструвати єдність Заходу
Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у середу, 15 червня поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Джонсон повідомив, що вкотре заявив про підтримку Лондоном Києва до остаточної перемоги України. 

“Саміти Великої сімки "G7" і НАТО наприкінці цього місяця стануть можливістю продемонструвати єдність Заходу і його рішучість підтримувати Україну в довготерміновій перспективі”, – заявив британський прем’єр.

Нагадаємо, Зеленський виступить на саміті оборонного альянсу в Іспанії та на зустрічі країн "Великої сімки".

Зустріч G7 відбудеться з 26 по 28 червня 2022 року у німецькій Баварії, а саміт НАТО – 29-30 червня в Мадриді.

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