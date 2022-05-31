США таки дасть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол

США таки дасть Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, однак з них не можна буде стріляти углиб Росії.

Про це у Твіттері написав експерт з міжнародних відносин, колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

“Уточнюючі коментарі адміністрації Потуса щодо MLRS є більш обнадійливими. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж українці мають зараз, але не ракети, які можуть завдати удару вглиб Росії”, – зазначив він.

Clarifying comments from @POTUS administration on #MLRS are more assuring. Ukraine will get new shipments of precision-guided missiles with longer ranges than Ukrainians have now, but not rockets that can strike deep into Russia. — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

Це підтверджує washingtonpost.com з посиланням на високопоставленого чиновника США. Посадовець розповів, що президент США Джо Байден таки не виключає відправку Україні РСЗВ, а остаточне рішення ще не прийнято.

“РСЗВ розглядається, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару”, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Видання зазначає, що такі системи можуть вражати до 186 миль (або майже 300 км, – ред.).

Дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, становить 43 милі або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць. Так, Збройні сили України зараз використовують гаубиці M777 зі США, дальність дії яких становить близько 28 миль.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден заявив 30 травня про те, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії.