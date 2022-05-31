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США таки дасть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол

"Уточнюючі коментарі адміністрації Байдена щодо MLRS є більш обнадійливими".

США таки дасть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
М270 MLRS
Фото: livejournal.com

США таки дасть Україні реактивні системи залпового вогню великої дальності, однак з них не можна буде стріляти углиб Росії.

Про це у Твіттері написав експерт з міжнародних відносин, колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

“Уточнюючі коментарі адміністрації Потуса щодо MLRS є більш обнадійливими. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж українці мають зараз, але не ракети, які можуть завдати удару вглиб Росії”, – зазначив він.

Це підтверджує washingtonpost.com з посиланням на високопоставленого чиновника США. Посадовець розповів, що президент США Джо Байден таки не виключає відправку Україні РСЗВ, а остаточне рішення ще не прийнято.

“РСЗВ розглядається, але на столі немає нічого з можливостями дальнього удару”, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Видання зазначає, що такі системи можуть вражати до 186 миль (або майже 300 км, – ред.).

Дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, становить 43 милі або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць. Так, Збройні сили України зараз використовують гаубиці M777 зі США, дальність дії яких становить близько 28 миль.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден заявив 30 травня про те, що Сполучені Штати не надсилатимуть Україні ракетних систем, які можуть досягати території Росії.

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