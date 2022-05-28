У Нідерландах створили додаток “Pryvit” для телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою

У Нідерландах запустили додаток-перекладач “Pryvit” для мобільних телефонів, який допомагає спілкуватися українською мовою.

Про це пише Укрінформ.

У застосунку доступні три мови: українська, нідерландська та англійська.

Після вибору мов екран телефону поділяється навпіл. Натиснувши на мікрофон, можна записати аудіо нідерландською і вже за кілька секунд отримати переклад українською мовою.

У нідерландській компанії “AppMachine”, яка розробила додаток, зазначили, що “важко допомагати людям, коли не можеш спілкуватися”.

Раніше нідерландці створили інформаційну онлайн-платформу ConnectUkraine.nl, яка розповідає українським біженцям про спортивні та культурні події.

Платформа була розроблена організацією Cultuur-& Sportsstimulering Nederland (CSN).