Shell не припинить купупати російську нафту

При цьому, компанія вкладатиме прибутки від її продажу у фонд гуманітарної допомоги Україні.

Нафтовий гігант Royal Dutch Shell вирішив не переставати фінансувати РФ шляхом купівлі російської нафти, але вкладатиме прибутки від її продажу у фонд гуманітарної допомоги Україні. Про це повідомляє УП з посиланням на пресслужбу компанії.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся у Twitter до компанії Shell, яка купила партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, попри масову відмову від російських енергоресурсів інших компаній. «Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією», – написав Кулеба.

У відповідь Shell опублікувала заяву, де виправдовує покупку. Компанія повідомила, що обиратиме альтернативу російській нафті, де це можливо, але це не може статися миттєво через роль Росії для глобальних поставок.

"Ми не легковажно прийняли це рішення і розуміємо силу почуттів навколо нього", – пишуть у Shell.

Shell також заявила, що передасть будь-який прибуток від тієї кількості російської нафти, яку вона купуватиме, до спеціального фонду, і разом з іншими агенціями визначатиме, як ці кошти найкраще використовувати на допомогу Україні.