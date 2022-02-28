Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ГоловнаСвіт

Норвегія поставить військову техніку Україні

Та запровадить санкції проти Росії та Білорусі. 

Норвегія поставить військову техніку Україні

Норвегія надасть Україні гуманітарну допомогу та військову техніку на 226 мільйонів доларів, повідомляє CNN. 

Уряд Норвегії анонсував заходи підтримки нашій державі, заявивши, що це «надзвичайний транш Україні призначене для активізації зусиль гуманітарних організацій щодо надання допомоги найбільш уразливим групам, включаючи дітей».

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре засудив «військові атаки Росії в Україні», які, за його словами, «принесли масові людські жертви та страждання цивільному населенню, зруйнували життєво важливу інфраструктуру та змусили людей залишити свої будинки».

Щодо військової допомоги, то Норвегія направить в Україну «військову техніку, таку як каски та бронежилети». Все обладнання було погоджене з Україною і може бути відправлене швидко, додав міністр оборони Норвегії Роджер Еноксен.

Він також заявив про тяжке становище українського народу, який «бореться за виживання проти вищої військової сили».

«Напад Росії на Україну загрожує європейській безпеці так, як не було з часів Другої світової війни. Воно становить загрозу нормам, цінностям та принципам, на яких ґрунтуються наші демократичні суспільства», — продовжив Еноксен.

Норвегія приєднується до Європейського союзу, щоб запровадити «жорсткі санкції проти Росії», йдеться у заяві. Також штрафні заходи будуть спрямовані проти Білорусі».

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також