До Києва сьогодні вранці прибули президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Ґітанас Науседа, аби показати солідарність президенту України Володимиру Зеленському на тлі агресії Росії.

Про це йдеться у Твіттері Науседи.

“Після консультацій у Польщі з президентом Анджеєм Дудою вчора ввечері, сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб показати солідарність з нашим другом Володимиром Зеленським”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що боротьба України – це боротьба Литви.

“Дорогі українці, Литва разом з вами. Ваша боротьба - це наша боротьба. Разом до перемоги! #Ми стоїмо з Україною”, – додав Науседа.

After consultations in Poland w/@AndrzejDuda 🇵🇱 last night, this morning we arrived together in Kyiv to show solidarity with our friend @ZelenskyyUa.



Dear Ukrainians 🇺🇦, Lithuania 🇱🇹 stands together with you. Your struggle is our struggle. Разом до перемоги!#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/CFFmoMO8L8 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 23, 2022

Як інформує сайт президент, очільники трьох країн мають зустрітися у Маріїнському палаці о 14:15.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна "склала свій іспит" у прагненні євроатлантичної інтеграції, а нинішня політична ситуація – насамперед є іспитом для західної спільноти.

Україна, Польща та Литва – члени Люблінської трійки. Востаннє глави держав в Україні у грудні 2021.