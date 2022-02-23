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До Києва приїхали Дуда та Науседа, аби продемонструвати підтримку другу Зеленському

Боротьба України – це боротьба Литви.

До Києва приїхали Дуда та Науседа, аби продемонструвати підтримку другу Зеленському
Фото: Офіс президента

До Києва сьогодні вранці прибули президенти Польщі та Литви Анджей Дуда та Ґітанас Науседа, аби показати солідарність президенту України Володимиру Зеленському на тлі агресії Росії.

Про це йдеться у Твіттері Науседи.

“Після консультацій у Польщі з президентом Анджеєм Дудою вчора ввечері, сьогодні вранці ми разом прибули до Києва, щоб показати солідарність з нашим другом Володимиром Зеленським”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що боротьба України – це боротьба Литви.

“Дорогі українці, Литва разом з вами. Ваша боротьба - це наша боротьба. Разом до перемоги! #Ми стоїмо з Україною”, – додав Науседа.

Як інформує сайт президент, очільники трьох країн мають зустрітися у Маріїнському палаці о 14:15.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна "склала свій іспит" у прагненні євроатлантичної інтеграції, а нинішня політична ситуація – насамперед є іспитом для західної спільноти.

Україна, Польща та Литва – члени Люблінської трійки. Востаннє глави держав в Україні у грудні 2021. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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