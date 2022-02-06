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Нові санкції щодо Росії торкнуться економіки Китаю, - радник Байдена

Якщо Китай не буде дотримуватись обмежень, він отримає штрафи.

Нові санкції щодо Росії торкнуться економіки Китаю, - радник Байдена
Президент США Джо Байден и главный советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан
Фото: seacoastonline.com

Санкції проти Росії, які будуть запроваджені у разі її вторгнення в Україну, торкнуться і Китаю. Недотримання КНР цих санкцій також спричинить штрафні заходи.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Санкції, які ми введемо, матимуть ефект і на Китай, тому що вони будуть і проти фінансової системи Росії, яка, звісно, зокрема взаємодіє з економікою Китаю", - сказав Салліван в ефірі телеканалу NBC.

"У Китаю буде вибір: дотримуватись чи ні санкцій. Якщо він обере їх недотримання, то, звичайно, будуть передбачені штрафи", - продовжив Салліван.

Радник президента США зазначив, що, на думку Вашингтона, негативні наслідки можливого вторгнення РФ в Україну торкнуться і Китаю.

Американський Конгрес готовий запровадити нові "сильні" обмеження як щодо Росії, так і щодо президента РФ Володимира Путіна в разі російського вторгнення до України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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