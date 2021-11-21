Близько 100 нелегалів зробили спробу штурму на кордоні Білорусі та Польщі

Під час незаконної спроби перетину кордону також затримано одного громадянина Іраку.

Польські прикордонники повідомили про ще одну спробу прориву кордону з боку Білорусі, вчинену звезеними нелегалами.

Вона відбулася ще в суботу, але повідомлення у Twitter Прикордонної служби Польщі зʼявилося сьогодні.

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група приблизно зі 100 дуже агресивних іноземців, доставлених до кордонів білоруськими службами, намагалася прорватися в Польщу", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники запобігли цій спробі.

Загалом за вчора прикордонники запобігли 208 поодинким спробам незаконного перетину кордону Польщі і Білорусі. Був затриманий один громадянин Іраку.

18 листопада на польсько-білоруському кордоні було зафіксовано 255 спроб перетину кордону, зокрема дві спроби штурму. Звезені до кордону нелегали кидали в поляків камінням, гілками дерев і застосовували перцевий газ. Постраждали четверо військових.

Ірак цього тижня вивіз кількасот своїх громадян із Білорусі, але тільки тих, хто сам виявив бажання повернутися. Також у Білорусі перебувають нелегали з інших держав.