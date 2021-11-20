Резніков: Переможної війни Росії над Україною не може бути

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить у можливість великої переможної війни Росії над Україною. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Давайте не забувати, що ми за вісім років війни з Росією навчилися захищатися. Наші Збройні Сили на досить високому рівні, особливо сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним, Головнокомандувачем Збройних Сил, чотири дні провести в ООС, спілкуючись з командирами та солдатами в окопах. Там настрій абсолютно бойовий. Люди впевнені в собі, вони вміють захищати країну», - заявив глава вітчизняного оборонного відомства.

Крім того, Резніков нагадав, що чимало українців пройшли через війну і у будь-який момент готові стати до зброї.

«У нас більше 400 тис. людей пройшли через фронт, ветеранів, які сьогодні будуть готові встати та захищати свою землю. Такого легкого проходу (Росії), як це було у 2014 році, вже не буде. Люди знають, що таке пролита кров і як проливати кров теж знають, вміють це робити», - зауважив міністр.

Водночас Резніков вважає, що країнам Заходу слід продемонструвати більшу консолідацію задля захисту територіальної цілісності та незалежності України.

«Мені хотілося б бачити більше солідарності та рішучості. Хто точно розуміє усі загрози та ризики – це країни Балтії та Польща, наші найближчі друзі… Маю надію, що ця хвиля занепокоєння не заради занепокоєння, а заради реакції почне працювати в Європі», - зазначив глава оборонного відомства.

Міністр зауважив, що дані української, американської та європейської розвідувальних спільнот співпадають. Усі бачать ознаки ескалації військового конфлікту з Росією на українському кордоні. Разом з тим Резніков впевнений: Москва понесе серйозні людські та економічні втрати у разі повномасштабної атаки проти Україну.