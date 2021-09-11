Більдт: Щоб не сталося із "Північним потоком" – право на боці Європи

Яка б ситуація не склалася у питанні запуску російського газогону "Північній потік – 2", Україна залишатиметься важливим гравцем. А Росія таки має слабшу позицію за європейську.

Про це під час дискусії в рамках YES (Ялтинського економічного форуму) зазначив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Північний потік – 2" – це серйозна проблема. Однак, щоб не сталося із українською ГТС надалі через будівництво російського газогону, Україна залишатиметься важливим гравцем. Росія, можливо, нині й сильна, однак право на блоці Європи. У довготерміновій перспективі проблема вирішиться, адже нам треба відмовитися від залежності від викопного палива. І це вже відбувається, зокрема й на пострадянському просторі, де країни були залежні від російського газу та нафти", – зауважив він.

Більдт вважає, що економічно Україна нині перебуває в кращому стані, аніж кілька років тому. Він впевнений, що українська держава впорається із ключовими викликами, які перед нею стоять, враховуючи, що Київ вже набагато менше залежить від російських енергоносіїв, маючи інші розвинені сектори економіки.

"Українська економіка нині не в непоганому стані, а в хорошому стані. І це – гарна новина. Попри емоції, пов’язані з транзитом газу, IT-сектор в Україні коштує вдвічі більше і зростає вдвічі більше, аніж експорт енергоресурсів. Є поступ, є проблеми, виклики, однак зрештою Україна зараз належно справляється з тим, щоби врятувати себе від себе. Ми матимемо кремнієвий майдан в Україні рано чи пізно", – акцентував Більдт.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати “Північний потік-2” як зброю проти України, а Україна зі свого боку має отримати “реальний правовий міжнародний механізм гарантій” недопущення запуску газопроводу.