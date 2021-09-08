У США ідентифікували двох жертв терактів 11 вересня 2001 року

Через 20 років близько 40% жертв трагедії залишаються неопізнаними.

За кілька днів до 20-річної річниці терористичних атак 11 вересня в Нью-Йорку було офіційно ідентифіковано ще двох жертв терактів.

Як повідомили у Нью-Йоркському інституті судової експертизи, одну з жертв атаки на Всесвітній торговий центр ідентифікували як Дороті Морган з Гемпстеда, передає CBS.

Також опізнали чоловіка, ім’я якого не розголошують на прохання його родини.

Таким чином встановили особи 1 746-ї та 1 747-ї із 2 753 жертв терактів 9/11.

Ідентифікація загиблих стала можливою завдяки новій технології секвенування ДНК.

Генетикам належить ідентифікувати останки ще 1 106 чоловік, або близько 40% всіх людей, які загинули в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Минулого тижня президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів Федерального бюро розслідувань про розслідування терактів 9/11.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США було здійснено найбільший за кількістю жертв теракт в історії. Чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки, два з них були спрямовані у вежі Всесвітнього торгового центру на Мангеттені в Нью-Йорку, в результаті обидва хмарочоси обвалилися. Третій лайнер був спрямований у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

Команда і пасажири четвертого літака спробували перехопити у терористів керування, літак впав у поле у штаті Пенсильванія.

Серед загиблих унаслідок терактів 9/11 - 12 українців.