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У США ідентифікували двох жертв терактів 11 вересня 2001 року

Через 20 років близько 40% жертв трагедії залишаються неопізнаними.

У США ідентифікували двох жертв терактів 11 вересня 2001 року
Фото: 6abc.com

За кілька днів до 20-річної річниці терористичних атак 11 вересня в Нью-Йорку було офіційно ідентифіковано ще двох жертв терактів.

Як повідомили у Нью-Йоркському інституті судової експертизи, одну з жертв атаки на Всесвітній торговий центр ідентифікували як Дороті Морган з Гемпстеда, передає CBS.

Також опізнали чоловіка, ім’я якого не розголошують на прохання його родини.

Таким чином встановили особи 1 746-ї та 1 747-ї із 2 753 жертв терактів 9/11.

Ідентифікація загиблих стала можливою завдяки новій технології секвенування ДНК.

Генетикам належить ідентифікувати останки ще 1 106 чоловік, або близько 40% всіх людей, які загинули в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

Минулого тижня президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів Федерального бюро розслідувань про розслідування терактів 9/11.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США було здійснено найбільший за кількістю жертв теракт в історії. Чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки, два з них були спрямовані у вежі Всесвітнього торгового центру на Мангеттені в Нью-Йорку, в результаті обидва хмарочоси обвалилися. Третій лайнер був спрямований у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

Команда і пасажири четвертого літака спробували перехопити у терористів керування, літак впав у поле у штаті Пенсильванія.

Серед загиблих унаслідок терактів 9/11 - 12 українців.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка новин
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