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У Мінську силовики перекрили центральні площі, люди йдуть до резиденції Лукашенка (оновлено)

Повідомляють про затримання кількох демонстрантів. 

Фото: tut.by

Оновлення 15:45. Учасники багатотисячного маршу опозиції в Мінську рушили в напрямку резиденції Олександра Лукашенка. Місцеві ЗМІ пишуть, що у колоні близько 40 тис. осіб.

Більшість людей йдуть до резиденції зі сторони проспекту Незалежності, кілька тисяч мітингувальників прямують зі сторони Няміги.

Від ранку підходи до резиденції перекрили силовики, там виставлені комплекси "Рубіж". Резиденцію охороняє бронетехніка – близько 10 БТР, на даху помічено людей у чорному камуфляжі, ймовірно снайперів.

Навколо резиденції також виставлено оточення з людей у чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tutby

13:55. У Мінську люди сходяться на черговий недільний марш протесту. Про це повідомляє TUT.by.

У неділю вранці силовики перекрили центральні площі. На Жовтневій встановили турнікет та колючий дріт. Силовики зі щитами розташувались уздовж проспекту Незалежності, де проходили масові марші у попередні тижні.

Фото: tutby

Фото: tutby

До Палацу незалежності стягнули важку техніку. Центральні станції метро перекрито на вхід та вихід. 

Повідомляють про точкові затримання. 

Початок маршу запланували на 14:00 на площі та проспекті Незалежності.

Нагадаємо, минулого тижня на марші у Мінську затримали 140 осіб. Протестні акції тривають у Білорусі вже 29-й день. Люди вимагають відставки президента Олександра Лукашенка, який за офіційними результатами виборів отримав понад 80% голосів. 

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