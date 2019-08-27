В центре Берлина убили чеченца из "расстрельного списка"

В пятницу, 23 августа, в центре Берлина убили чеченца Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он евал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова, пишет DW.

Убийство произошло демонстративно - в полдень в общественном парке, который расположен в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага. По словам свидетелей, велосипедист подъехал сзади к мужчине, который, как предполагается, шел на пятничную молитву, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову.

Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. Прокуратура сообщила, что вину он не признал, а показания давать отказался.

С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

В 2008 году Зелимхан собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, но сам в боях участия не принимал.

В 2016 году Зелимхан через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. Всего Зелимхан пережил четыре покушения.

В Германии он получил другое имя в целях безопасности. У него имелся паспорт на имя Торнике Кавтарашвили.

Напомним, что попытка покушения на бывшего российского разведчика в Солсбери в 2018 году привела к серьезному ухудшению отношений между Россией и Великобританей.