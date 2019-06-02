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Россию могут снова отстранить от участия в Олимпийских играх, - The Sunday Times

Российскому прыгуну помогли избежать прохождение теста на допинг.

Россию могут снова отстранить от участия в Олимпийских играх, - The Sunday Times
Данил Лысенко
Фото: www.temaufa.ru

России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за предполагаемого сговора чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом со ссылкой на источники сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

Сотрудники федерации, по словам собеседников издания, помогли российскому прыгуну в высоту Даниле Лысенко избежать прохождение теста на допинг.

В документах, по информации The Sunday Times, указано, что спортсмен был слишком болен, чтобы предоставить информацию о том, где он находится. Это, как пишет газета, подтверждается документами, подписанными врачами из клиники в Москве.

Однако, как утверждают источники издания, документы поддельные - по указанному адресу находится здание, которое снесли, а врачей с такими именами не существует.

«Клиника была полной фальшивкой — от регистрационного номера до имен врачей и поддельных документов. Нет никакой клиники (…) Использованный адрес реальный, там находится снесенное здание. Они солгали даже о здании», - говорит источник, знакомый с ходом расследования.

The Sunday Times называет 22-летнего Лысенко перспективным спортсменом, способным выиграть золото Олимпийских игр.

Тем временем глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил ТАСС, что в статье The Sunday Times «желаемое выдается за действительное». Он также связал ее публикацию с грядущим заседанием Международной ассоциации легкоатлетических федераций, на котором рассмотрят вопрос о восстановлении в правах сборной России.

В августе 2018 года Данила Лысенко уже отстраняли от участия в международных соревнованиях по решению Международной легкоатлетической федерацией (IAAF) из-за пропуска нескольких допинг-проб в течение года.

Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга российскими спортсменами на играх в Сочи в 2014 году.

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