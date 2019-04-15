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В столице Франции загорелся собор Парижской Богоматери (обновлено)

Во время масштабного пожара в Нотр-Даме никто не пострадал.

В столице Франции загорелся собор Парижской Богоматери (обновлено)
Фото: twitter.com

В соборе Парижской Богоматери в столице Франции вечером в понедельник, 15 апреля, возник сильный пожар. На фотографиях, опубликованных в соцсетях и показанных по французскому телевидению, виден большой столб дыма над главной парижской достопримечательностью, передает DW.

Возгорание в соборе подтвердили в департаменте пожарной охраны Парижа, сообщает AFP. На видео, опубликованном в соцсетях, виден столб дыма и огня над собором.

Как пишет C.news, пожар начался в реконструируемой части здания. По данным пожарных, возгорание "потенциально связано" с проводимыми работами.

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Фото: twitter.com/EwgEwgTar

Le Monde со ссылкой на представителя собора уточняет, что о пожаре стало известно около 18:50 (19:50 по Киеву). Вице-мэр Парижа Эммануэль Грегори призвал обходить стороной район пожара и не мешать спасателям.

Собор последнее время находился на реставрации, у стен здания были установлены строительные леса. Как писала Le Parisien, в апреле строители вели работы на крыше здания, пытаясь восстановить исторический вид шпиля.

Обновление. Президент Франции Эммануэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер телеобращение к нации. Полиция пока не предоставила никакой информации об инциденте.

Обновление 21:19. В следствие пожара обрушился шпиль Нотр-Дам де Пари.

Le Monde сообщает, что точной информации о причинах пожара пока нет. По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере: "Ужасный пожар случился в Соборе Парижской Богоматери. Пожарные службы изо всех сил пытаются взять огонь под контроль".

В то же время представитель полиции сообщил журналистам, что, скорее всего, в ближайшее время потушить пожар не удастся. "Будет гореть еще долго", - сказал он.

Территория вокруг собора оцеплена.

Обновление 21:42. Президент Эммануэль Макрон, который ранее из-за пожара перенес телеобращение к нации, твитнул: "Нотр-Дам-де-Пари во власти пламени. Вся нация потрясена. Думаю обо всех католиках и обо всех французах. Как всем нашим соотечественникам, в этот вечер мне грустно видеть, как эта часть нас сгорает".

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что весь остров Сите, где стоит собор Парижской Богоматери, эвакуируют.

Пресс-секретарь Нотр-Дама Андре Фино сказал французским СМИ, что весь деревянный интерьер памятника 12-го века горит и, вероятнее всего, будет разрушен. Кроме шпиля, обрушилась вся кровля здания.

Обновление 22:54. Во время масштабного пожара в Нотр-Даме никто не пострадал.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственного секретаря при Министерстве внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

Также Нуньес отметил, что "еще слишком рано говорить о причинах пожара".

"Твиттер"-аккаунт телеканала France 24 со ссылкой на своего главного редактора уточняет, что жертв удалось избежать из-за того, что собор закрылся в 18:45 по местному времени, а пожар вспыхнул всего пять-шесть минут спустя.

Президент США Дональд Трамп предложил тушить пожар в соборе при помощи авиации. Об этом он написал в твиттере.

Французская гражданская оборона объяснила, что пожарные самолеты не приспособлены для такого типа пожаров и могли повредить и стены собора.

Газета Le Monde отмечает, что пожарные самолеты сбрасывают по 6 тонн воды с воздуха - и слишком велик риск и разрушить собор и все, что вокруг. Кроме того, могут пострадать люди, находящиеся рядом.

Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одри Азулей заявила, что агентство готово помочь Франции в восстановлении собора Парижской богоматери.

Собор Парижской богоматери был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1991 году.

Собор парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) - главная достопримечательность французской столицы. Он строился в период 1163-1345 годов. В XIX веке поврежденный в ходе революции собор был отреставрирован, также был возведен новый шпиль и установлены статуи.

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