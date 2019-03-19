Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
"Пробка" на проспекте Победы в Киеве достигла 5 километров из-за ремонта на Шулявке
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В центре Киева подожгли магазин "Рошен" (обновлено)
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
В Киеве подожгли магазин "Рошен" возле станции метро "Героев Днепра"
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Выбирая зло
Выбирая зло
В Европарламенте поддержали антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"
В Европарламенте поддержали антироссийские поправки к газовой директиве по "Северному потоку-2"
ГлавнаяМир

​Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку из-за обвинений в коррупции

Цунэкадзу Такэда заявил, что покинет свой пост после в июне.

​Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку из-за обвинений в коррупции
Фото: dailymail.co.uk

Президент Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Такэда заявил, что он уйдет, когда истечет срок его полномочий в июне, однако отверг обвинения в коррупции.

"Я хотел бы передать будущее ОКЯ более молодому поколению, которое приведет Токио к Играм 2020 года. В завершение срока моих полномочий в июне я уйду с поста председателя ОКЯ и члена Международного олимпийского комитета (МОК)", - сказал он.

Такэда также покинет и пост главы комиссии по маркетингу при МОК. Он также выйдет из японского организационного комитета по подготовке Олимпиады в Токио, которая откроется 24 июля 2020 года. Япония израсходует не менее $20 млрд на проведение этих соревнований.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские - с 25 августа по 6 сентября.

 Олимпиаду-2024 примет Париж, а 2028 - Лос-Анджелес.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также