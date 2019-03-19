​Глава Олимпийского комитета Японии уходит в отставку из-за обвинений в коррупции

Цунэкадзу Такэда заявил, что покинет свой пост после в июне.

Президент Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Такэда заявил, что он уйдет, когда истечет срок его полномочий в июне, однако отверг обвинения в коррупции.

"Я хотел бы передать будущее ОКЯ более молодому поколению, которое приведет Токио к Играм 2020 года. В завершение срока моих полномочий в июне я уйду с поста председателя ОКЯ и члена Международного олимпийского комитета (МОК)", - сказал он.

Такэда также покинет и пост главы комиссии по маркетингу при МОК. Он также выйдет из японского организационного комитета по подготовке Олимпиады в Токио, которая откроется 24 июля 2020 года. Япония израсходует не менее $20 млрд на проведение этих соревнований.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские - с 25 августа по 6 сентября.

Олимпиаду-2024 примет Париж, а 2028 - Лос-Анджелес.