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Члена парламенту Кенії застрелили на вулицях столиці

Очевидці розповіли, що на члена парламенту напали двоє людей на мотоциклі.

Члена парламенту Кенії Чарльз Онг'ондо Вере застрелили на вулицях Найробі, пише DW з посиланням на спікера Національних зборів.

Спікер Мойсей Ветангула підтвердив новину у своєму акаунті X, назвавши новину “руйнівною”.

Стрілянина сталася вчора близько 19:30 за місцевим часом. Очевидці розповіли, що на члена парламенту напали двоє людей на мотоциклі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Вере був членом Помаранчевого демократичного руху (ПДР) та представляв виборчий округ Касіпул в окрузі Хома-Бей, сільській місцевості у західній частині країни.

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Лідер ПДР Райла Одінга програв Вільяму Руто на виборах 2022 року, а Одінга пізніше скасував результати через ймовірні порушення. Відтоді Одінга уклав угоду з Руто для вирішення деяких проблем, що існують у Кенії.
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