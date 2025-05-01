Члена парламенту Кенії застрелили на вулицях столиці

Члена парламенту Кенії Чарльз Онг'ондо Вере застрелили на вулицях Найробі, пише DW з посиланням на спікера Національних зборів.
Спікер Мойсей Ветангула підтвердив новину у своєму акаунті X, назвавши новину “руйнівною”.
Стрілянина сталася вчора близько 19:30 за місцевим часом. Очевидці розповіли, що на члена парламенту напали двоє людей на мотоциклі, повідомляють місцеві ЗМІ.
Вере був членом Помаранчевого демократичного руху (ПДР) та представляв виборчий округ Касіпул в окрузі Хома-Бей, сільській місцевості у західній частині країни.
Лідер ПДР Райла Одінга програв Вільяму Руто на виборах 2022 року, а Одінга пізніше скасував результати через ймовірні порушення. Відтоді Одінга уклав угоду з Руто для вирішення деяких проблем, що існують у Кенії.
It is with profound shock and unspeakable sorrow that I have this evening received the devastating news of the fatal shooting of Hon. Ong’ondo Were, the Member of Parliament for Kasipul Constituency, in an incident that occurred along Ngong Road near City Mortuary, Nairobi.… pic.twitter.com/s34GG9VhMg— Rt.Hon.Dr.Moses Wetang'ula (@HonWetangula) April 30, 2025