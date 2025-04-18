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Хусити заявили про 38 жертв удару США по паливному терміналу в Ємені

Метою атаки на порт Рас-Іса в Червоному морі було обмеження поставок і фінансування руху, який підтримує Іран. 

Хусити заявили про 38 жертв удару США по паливному терміналу в Ємені
Фото: EPA

Військові США заявили, що знищили паливний термінал у Ємені під час своїх останніх ударів по хуситах, пише BBC.

Метою атаки на порт Рас-Іса в Червоному морі було обмеження поставок і фінансування руху, який підтримує Іран. За словами хуситів, під час атаки загинули щонайменше 38 людей, серед них є кілька медиків.

Удар у четвер стався після того, як американські військові посилили свої атаки на хуситів місяць тому.

Хусити, яких підтримує Іран, почали атакувати комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці після початку війни Ізраїлю та Гази в жовтні 2023 року.

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Атаки потопили судна та змусили багато судноплавних компаній припинити використання Червоного моря – головного світового торгового шляху, через який проходить майже 15% морської торгівлі.

За останній місяць США посилили свої атаки на об’єкти хуситів у Ємені, включно з операцією, про яку стало відомо в чаті Signal, коли журналіста випадково додали до групи високопосадовців.

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