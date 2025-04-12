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"Кременчук" - чемпіон України з хокею 2024/2025

Володар титулу визначився у заключному матчі серії.

"Кременчук" - чемпіон України з хокею 2024/2025
Кременчук - Київ Кепіталз 2:1 (овертайм)
Фото: Чемпіон

Шалену інтригу подарував вирішальний матч фінальної серії чемпіонату України з хокею: за 26 секунд до сирени вигравала одна команда, але кубок над головою зрештою здійняла інша.

"Кременчук" та "Київ Кепіталз" відклали з'ясування стосунків до останнього: за рахунку в серії 3:3 доля титулу залежала від одного заключного поєдинку.

Столична команда повела в рахунку на початку третього періоду, реалізувавши більшість зусиллями Сергія Черненка. За три хвилини до завершення "Кременчук" отримав подвійну більшість і зняв воротаря, щоб грати у форматі 6 на 3. Це дозволило відігратися буквально за 26 секунд до сирени - шайба на рахунку Віталія Ляльки. 

В овертаймі чемпіонський кидок здійснив Богдан Середницький: його шайба принесла "Кременчуку" друге в історії звання найкращого хокейного клубу України. 

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