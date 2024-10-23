Чемпіонка з Маріуполя і майже професіонал: хто забезпечив Україні перемогу на Чемпіонаті Європи з боксу

Чоловіча й жіноча боксерські команди синхронно стали першими на Чемпіонаті Європи U-23 . Наші боксери здобули вісім золотих, три срібні й три бронзові медалі. Про тріумфальний виступ українців й історію тих, хто забезпечив переможний результат — на LB.ua .

Результати жіночої команди

Жіноча збірна України з боксу посіла перше загальнокомандне місце на Чемпіонаті Європи U-23. Наші спортсменки здобули три золоті, дві срібні й бронзову нагороди. П’ять пробилися до фіналів. Усього на турнірі медалі розіграли у 12 вагових категоріях.

Фото: Федерація боксу Болгарії U-23 з боксу. Ірина Луцак (праворуч) під час поєдинку на Чемпіонаті Європиз боксу.

Усі медалі жіночої команди:

Золото: Дарʼя-Ольга Гутаріна (52 кг), Наталя Мерінова (66 кг) й Ірина Луцак (81 кг);

Срібло: Тетяна Довгаль (60 кг), Раїса Піскун (75 кг);

Бронза: Поліна Черненко (+81 кг).

Історія чемпіонки з Маріуполя

У лютому 2022-го Дар’я-Ольга Гутаріна могла тільки мріяти знову вийти на ринг. Вона уродженка Маріуполя. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну боксерка зустріла в рідному місті.

Будинок її сім’ї зруйнували, машини, на яких планували виїхати на підконтрольну територію України, згоріли.

Одного дня боксерка дізналася, що незнайомі люди хотіли б виїхати вантажівкою, але їм бракує пального. У родини Дар’ї якраз збереглося декілька каністр, і вони стали щасливим квитком на порятунок.

Фото: Федерація боксу Болгарії U-23 з боксу. Дар'я-Ольга Гутаріна виходить на ринг під час Чемпіонату Європиз боксу.

«Ми мали годину, щоб зібратися. Кожен пасажир міг узяти лише невелику сумку. Собі я поклала боксерські рукавиці, шолом і форму. Подумала, що одяг собі ще куплю, а ці речі для мене справді важливі», — розповідає Дар’я-Ольга.

Згодом сім’я Дар’ї виїхала за кордон, а спортсменка залишилась в Івано-Франківську, де й досі тренується під керівництвом Антона Коссе. На Чемпіонаті Європи U-23 тандем Гутаріна — Коссе здійснив мрію — здобув золоту медаль. На шляху до фіналу українка перемогла трьох суперниць: представницю Білорусі Банкевич, сербку Йованович і польку Приймаченко. Бій проти останньої став справжнім випробуванням для нашої атлетки.

«Третій бій був найскладнішим. До цього ми вже тричі боксували — я виграла тричі, тому морально розуміла, що виграю. Просто вона могла змінити стратегію бою й у підсумку зробила це. Почала йти на мене, сунути, але я впоралася з її тиском і змогла перемогти. Цей бій був складним, але я рада, що впоралася», — пояснює Гутаріна.

Фото: Федерація боксу Болгарії U-23. Дар'я-Ольга Гутаріна (ліворуч) під час бою на Чемпіонаті Європи

У фінальній сутичці українка зустрілася із Согуксу Гамзе з Туреччини, яку здолала роздільним рішенням суддів.

«Мені вдалося все на 100 відсотків. Я дуже задоволена своїм результатом. Показала все, що хотіла. Я робила акцент на цьому турнірі. Ціль виконана, тому зараз хочу приїхати й відпочити. Наступна ціль — чемпіонат України серед еліти жінок, який буде в березні наступного року», — підсумувала спортсменка.

Чоловічі перемоги на турнірі

Наступного дня після жіночих фіналів свій шлях розпочала чоловіча команда — і здобула п’ять перемог із шести можливих. Поразки у фіналі зазнав лише Ашот Кочарян, він став срібним призером змагань. Усього ж на турнірі чоловіча збірна виборола вісім нагород: п'ять золотих, срібну та дві бронзові.

Фото: Федерація боксу Болгарії U-23 з боксу. Юрій Захарєєв (ліворуч) на Чемпіонаті Європиз боксу.

Усі медалі чоловічої команди:

Золото: Даниїл Заморило (63,5 кг), Данило Лозан (67 кг), Юрій Захарєєв (71 кг), Джамал Кулієв (75 кг), Василь Ткачук (92+ кг);

Срібло: Ашот Кочарян (86 кг);

Бронза: Дмитро Колісніченко (54 кг), Володимир Кушнір (92 кг).

На думку віцепрезидента Федерації боксу України з міжнародних зв’язків Олександра Манчака, виступ нашої команди на ЧЄ можна назвати історичним.

«Дякую всім, хто з нами, хто працює на результат. Це перемога кожного з нас. Третина команди із золотими медалями за підсумками змагань — це дійсно історичне досягнення, яке буде важко повторити, але я думаю, що далі — більше.

Ми присвячуємо ці нагороди нашим воїнам-захисникам. Кожну медаль, кожну перемогу ми присвячуємо нашій незламній країні. Ми вкотре довели, що Україна є однією з найсильніших боксерських держав не тільки в Європі, але й у світі. Слава Україні, слава нашим героям-захисникам, слава українському боксу. Дякую вам усім за підтримку й роботу, яку ви робите», — сказав Манчак.

Як відмовитися від професіоналів і здобути золото — історія Лозана

У вересні 2024-го Данило Лозан мав боксувати в головному поєдинку вечора боксу від Top Boxing Generation, але обрав олімпійський бокс, поїхав на чемпіонат Європи, де врешті став чемпіоном.

До цього турніру Лозан готувався як ніколи серйозно. Він концентрувався на кожному поєдинку, і це дало свої плоди.

Фото: Федерація боксу Болгарії U-23 з боксу. Данило Лозан потужно б'є в поєдинку на Чемпіонаті Європиз боксу.

На шляху до фіналу Данило один за одним знищував суперників: спочатку це був поляк Сулєцький, потім литовець Гудомскас, а у півфіналі — молдованин Гудзі.

У фіналі на українця чекало протистояння з вірменином Харутюном Хакобокх'яном. Цей іспит він також склав на відмінно.

«Ще, мабуть, не усвідомив, що став чемпіоном, але я довго й важко до цього йшов. Я був готовий забрати своє, тому зараз відчуття такі, наче все як треба. Насправді ці змагання стали найлегшими на шляху до перемоги. Найскладніший поєдинок, як би це банально не звучало, був із самим собою. Усі проблеми, з якими я зіштовхнувся на турнірі, створив собі сам, але, дякуючи богу, усе здолав і вийшов переможцем. Далі буду старатися поєднувати професійний та аматорський бокс, щоб досягати наступних цілей», — підсумував свою перемогу Лозан.

Ще один боксер, який упевнено здолав суперників на Чемпіонаті Європи, — Даниїл Заморило. У розмові з LB.ua він зауважив, що їхав на цей турнір тільки за першим місцем.

Фото: Федерація боксу Болгарії. U-23. Даниїл Заморило (ліворуч) на Чемпіонаті Європи з боксу

«Емоції в мене чудові. Словами цього точно не описати. Після Чемпіонату України ми з тренером виконали великий обʼєм роботи, тому їхали сюди тільки за першим місцем. Цей останній рік був важким, тому радий, що все вдалося. Найскладнішим був фінальний поєдинок. Суперник був дуже хорошим, але я впорався. Поки що нічого не плануємо. Трохи відпочинемо й повертатимемося до роботи над помилками, які були під час боїв», — розповів боксер.

Донат на ЗСУ від команди

За перемогу на турнірі кожен боксер отримав вісім тисяч доларів. За срібло — чотири тисячі доларів, а за бронзу — дві.

Як повідомили боксери у зверненні, зароблені кошти вони задонатять на допомогу Збройним силам України.

«Ми, збірна команда України, хочемо подякувати всім за вашу підтримку. Це був непростий шлях, але ми впоралися та завоювали перше командне місце. Ми ухвалили рішення, що перемоги повинні бути не лише спортивними, тому віддаємо кошти з наших призових цього Чемпіонату Європи на потреби Збройних сил України. Слава Україні!» — повідомив капітан команди Матвій Ражба.