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Ліга Націй. Україна – Грузія. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 11 жовтня, збірна України зіграє у третьому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Ліга Націй. Україна – Грузія. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Табло поєдинку Україна – Грузія.
Фото: Дан Балашов/УАФ

21:05. До матчу залишилося 40 хвилин. Саме час заварювати потрошку чай, відкривати печиво, або ні...

21:00. Гайда до роздягальні збірної зайдемо! Красивий кадр.

Роздягальня збірної України перед грою проти Грузії у Лізі націй УЄФА.
Фото: Дан Балашов/УАФ
Роздягальня збірної України перед грою проти Грузії у Лізі націй УЄФА.

20:45. Стартовий склад збірної Грузії на гру: Мамардашвілі - Какабадзе, Двалі, Кашія - Кочорашвілі, Чакветадзе, Гвелесіані, Кітеїшвілі - Кварацхелія, Мікаутадзе. 

20:35. Є стартовий склад… Цікавий… До вашої уваги наша одинадцятка: Трубін - Матвієнко, Талаверов, Забарний, Конопля - Калюжний, Судаков, Шапаренко - Мудрик, Довбик, Гуцуляк.  

20:30. Номінально домашньою для збірної України ареною сьогодні стане "Stadion Poznan" в однойменному місті Польщі. Принагідно дякуємо нашим польським друзям за гостинність. 

20:25. Ви не знали, а ми знаємо, що сьогодні зранку українці провели невеличке тренування. Ловіть трішки кадрів звідти.

Георгій Судаков і Михайло Мудрик під час розминки.
Фото: Дан Балашов/УАФ
Георгій Судаков і Михайло Мудрик під час розминки.

Роман Яремчук під час тренування.
Фото: Дан Балашов/УАФ
Роман Яремчук під час тренування.

Футболісти збірної України під час тренування.
Фото: Дан Балашов/УАФ
Футболісти збірної України під час тренування.

20:20. Статистичні моменти в студію! Грузія посідає 66 місце після останнього оновлення рейтингу ФІФА, а Україна – 24-те. Команди зустрічалися в очному протистоянні 9 разів, у шести з яких перемогу святкували «синьо-жовті». Ще три матчі завершилися нічийним результатом.

20:15. Не претендуємо на експертність у питаннях моди, але нам здається, що голкіперська форма має вайб 90-х. Тоді воротарі також одягали такі різноколірні комплекти. Цього разу в такому гратиме наш кіпер.

Форма голкіпера збірної України на матч проти Грузії у Лізі націй УЄФА.
Фото: Пресслужба УАФ.
Форма голкіпера збірної України на матч проти Грузії у Лізі націй УЄФА.
 

20:10. Одразу зауважимо, що сьогодні наші козаки гратимуть у новій формі від Adidas.Цього разу у нас жовтий комплект.

Форма збірної України з футболу на гру проти Грузії у Лізі націй.
Фото: Пресслужба УАФ.
Форма збірної України з футболу на гру проти Грузії у Лізі націй.

20:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами слідкуватимемо за матчем третього туру Ліги націй УЄФА. Наша редакція підготувала анонс поєдинку. Нам зрозуміло єдине: якщо Україна сьогодні не переможе, то варто вдаватися до кардинальних змін.

11 жовтня 2024 року. Познань. «Stadion Poznan». Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +11С.

Ласкаво просимо на матч третього туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Грузією.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Матвієнко, Талаверов, Забарний, Конопля, Калюжний, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик, Гуцуляк.  

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Двалі, Кашія, Кочорашвілі, Чакветадзе, Гвелесіані, Кітеїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.

Головний тренер – Віллі Саньоль (Франція).

Арбітр - Юліан Вайнбергер (Австрія).

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