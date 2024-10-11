Ліга Націй. Україна – Грузія. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

21:05. До матчу залишилося 40 хвилин. Саме час заварювати потрошку чай, відкривати печиво, або ні...
21:00. Гайда до роздягальні збірної зайдемо! Красивий кадр.
20:45. Стартовий склад збірної Грузії на гру: Мамардашвілі - Какабадзе, Двалі, Кашія - Кочорашвілі, Чакветадзе, Гвелесіані, Кітеїшвілі - Кварацхелія, Мікаутадзе.
20:35. Є стартовий склад… Цікавий… До вашої уваги наша одинадцятка: Трубін - Матвієнко, Талаверов, Забарний, Конопля - Калюжний, Судаков, Шапаренко - Мудрик, Довбик, Гуцуляк.
20:30. Номінально домашньою для збірної України ареною сьогодні стане "Stadion Poznan" в однойменному місті Польщі. Принагідно дякуємо нашим польським друзям за гостинність.
20:25. Ви не знали, а ми знаємо, що сьогодні зранку українці провели невеличке тренування. Ловіть трішки кадрів звідти.
20:20. Статистичні моменти в студію! Грузія посідає 66 місце після останнього оновлення рейтингу ФІФА, а Україна – 24-те. Команди зустрічалися в очному протистоянні 9 разів, у шести з яких перемогу святкували «синьо-жовті». Ще три матчі завершилися нічийним результатом.
20:15. Не претендуємо на експертність у питаннях моди, але нам здається, що голкіперська форма має вайб 90-х. Тоді воротарі також одягали такі різноколірні комплекти. Цього разу в такому гратиме наш кіпер.
20:10. Одразу зауважимо, що сьогодні наші козаки гратимуть у новій формі від Adidas.Цього разу у нас жовтий комплект.
20:00. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами слідкуватимемо за матчем третього туру Ліги націй УЄФА. Наша редакція підготувала анонс поєдинку. Нам зрозуміло єдине: якщо Україна сьогодні не переможе, то варто вдаватися до кардинальних змін.
11 жовтня 2024 року. Познань. «Stadion Poznan». Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +11С.
Ласкаво просимо на матч третього туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Грузією.
Стартові склади:
Україна: Трубін, Матвієнко, Талаверов, Забарний, Конопля, Калюжний, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик, Гуцуляк.
Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).
Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Двалі, Кашія, Кочорашвілі, Чакветадзе, Гвелесіані, Кітеїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.
Головний тренер – Віллі Саньоль (Франція).
Арбітр - Юліан Вайнбергер (Австрія).