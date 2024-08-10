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Олімпіада-2024. День 15. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 10 серпня, відбудуться змагання з 21 виду спорту.

Олімпіада-2024. День 15. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Людмила Лузан під час веслування на байдарках-одиночках на Олімпіаді.
Фото: EPA/UPG

13:40. Менш як за годину розпочнуться змагання в особистому заліку з сучасного п’ятиборства. Україну представить Валерія Пермикіна.

13:30. Пані та панове, на Олімпіаді тривають змагання з брейкінгу.

13:20. Тамірат Тола з Ефіопії виграв золоту медаль з марафонського бігу. Він встановив олімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 2:06:26 год. Срібло завоював бельгієць Башир Абді, бронзу – Бенсон Кіпруто з Кенії.

Тамірат Тола з Ефіопії святкує перемогу у марафонському бігу з легкої атлетики серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція, 10 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Тамірат Тола з Ефіопії святкує перемогу у марафонському бігу з легкої атлетики серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція, 10 серпня 2024 року.

13:10. Сьогодні відбудеться фінальний матч у чоловічому турнірі з баскетболу. Збірна США змагатиметься за олімпійське золото з командою Франції. Початок матчу – о 22:30. 

13:00. Українець Мураз Мчедлідзе переміг турка Ібрагіма Чіфтчі (5:1) в 1/8 фіналу змагань з вільної боротьби (97 кг).

12:52. Чергова невдача! Анастасія Рибачок фінішувала восьмою у півфінальному запливі на каное-одиночках на 200 метрів. 

12:42. Неочікувано... Людмила Лузан фінішувала сьомою у півфінальному запливі у веслуванні каное-одиночки на 200 метрів. 

12:35. Сьогодні олімпійський день – це суцільний валідол. Олексій Середа кваліфікувався до фіналу змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Українець завалив три стрибки, але зміг піднятися на 11-ту сходинку. Фінал відбудеться сьогодні о 16:00.

12:10. Марія Повх фінішувала шостою у півфінальних змаганнях з веслування на байдарці-одиночці на 500 метрів. Українка виступатиму у втішному фіналі за 13-18 місця.

12:00. Український борець вільного стилю (125 кг) Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану (0:3) та завершив виступи на Олімпійських іграх-2024 

Вітаємо, друзі, передостанній день Олімпійських ігор буде насиченим! Слідкуємо разом!

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