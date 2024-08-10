Олімпіада-2024. День 15. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

13:40. Менш як за годину розпочнуться змагання в особистому заліку з сучасного п’ятиборства. Україну представить Валерія Пермикіна.
13:30. Пані та панове, на Олімпіаді тривають змагання з брейкінгу.
Breaking in the heart of Paris ✨— Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024
The second Olympic breaking champion will be crowned today!
Gentlemen, it's your turn 🥇
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Le breaking en plein coeur de Paris ✨
Le second champion Olympique de breaking sera sacré aujourd'hui !
À vous messieurs 🥇#Paris2024
🎥 Roman Veiga… pic.twitter.com/j5rs2TaR48
13:20. Тамірат Тола з Ефіопії виграв золоту медаль з марафонського бігу. Він встановив олімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 2:06:26 год. Срібло завоював бельгієць Башир Абді, бронзу – Бенсон Кіпруто з Кенії.
Tamirat Tola in gold🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024
The Ethiopian takes the #Paris2024 Olympic marathon title by breaking the Olympic record on the toughest course in history!
Well done 🤩
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Une performance Or norme🥇
L’éthiopien Tamirat Tola décroche le titre Olympique du marathon de #Paris2024 en… pic.twitter.com/YHpAHxMMQy
13:10. Сьогодні відбудеться фінальний матч у чоловічому турнірі з баскетболу. Збірна США змагатиметься за олімпійське золото з командою Франції. Початок матчу – о 22:30.
Clash of the titans 💥— Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024
Tonight at 9.30pm, the French will be out for revenge on Tokyo 2021 against the Americans, who are more motivated than ever to retain their Olympic title!
Who will emerge victorious from this eagerly awaited battle?
Tell us your predictions 👇
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Le… pic.twitter.com/gOembGfe24
The Bercy Arena is set for a golden weekend ✨— Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024
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L'Arena Bercy s'apprête à vivre un weekend en or ✨
📸 #Paris2024 pic.twitter.com/3jBh52jSAV
13:00. Українець Мураз Мчедлідзе переміг турка Ібрагіма Чіфтчі (5:1) в 1/8 фіналу змагань з вільної боротьби (97 кг).
12:52. Чергова невдача! Анастасія Рибачок фінішувала восьмою у півфінальному запливі на каное-одиночках на 200 метрів.
12:42. Неочікувано... Людмила Лузан фінішувала сьомою у півфінальному запливі у веслуванні каное-одиночки на 200 метрів.
12:35. Сьогодні олімпійський день – це суцільний валідол. Олексій Середа кваліфікувався до фіналу змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Українець завалив три стрибки, але зміг піднятися на 11-ту сходинку. Фінал відбудеться сьогодні о 16:00.
12:10. Марія Повх фінішувала шостою у півфінальних змаганнях з веслування на байдарці-одиночці на 500 метрів. Українка виступатиму у втішному фіналі за 13-18 місця.
12:00. Український борець вільного стилю (125 кг) Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану (0:3) та завершив виступи на Олімпійських іграх-2024
Вітаємо, друзі, передостанній день Олімпійських ігор буде насиченим! Слідкуємо разом!