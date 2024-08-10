Олімпіада-2024. День 15. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 10 серпня, відбудуться змагання з 21 виду спорту.

Людмила Лузан під час веслування на байдарках-одиночках на Олімпіаді.

13:40. Менш як за годину розпочнуться змагання в особистому заліку з сучасного п’ятиборства. Україну представить Валерія Пермикіна.

13:30. Пані та панове, на Олімпіаді тривають змагання з брейкінгу.

Breaking in the heart of Paris ✨

The second Olympic breaking champion will be crowned today!

Gentlemen, it's your turn 🥇

-

Le breaking en plein coeur de Paris ✨

Le second champion Olympique de breaking sera sacré aujourd'hui !

À vous messieurs 🥇#Paris2024

🎥 Roman Veiga… pic.twitter.com/j5rs2TaR48 — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

13:20. Тамірат Тола з Ефіопії виграв золоту медаль з марафонського бігу. Він встановив олімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 2:06:26 год. Срібло завоював бельгієць Башир Абді, бронзу – Бенсон Кіпруто з Кенії.

Фото: EPA/UPG Тамірат Тола з Ефіопії святкує перемогу у марафонському бігу з легкої атлетики серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція, 10 серпня 2024 року.

Tamirat Tola in gold🥇

The Ethiopian takes the #Paris2024 Olympic marathon title by breaking the Olympic record on the toughest course in history!



Well done 🤩



-



Une performance Or norme🥇

L’éthiopien Tamirat Tola décroche le titre Olympique du marathon de #Paris2024 en… pic.twitter.com/YHpAHxMMQy — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

13:10. Сьогодні відбудеться фінальний матч у чоловічому турнірі з баскетболу. Збірна США змагатиметься за олімпійське золото з командою Франції. Початок матчу – о 22:30.

Clash of the titans 💥

Tonight at 9.30pm, the French will be out for revenge on Tokyo 2021 against the Americans, who are more motivated than ever to retain their Olympic title!



Who will emerge victorious from this eagerly awaited battle?

Tell us your predictions 👇



-



Le… pic.twitter.com/gOembGfe24 — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

The Bercy Arena is set for a golden weekend ✨

-

L'Arena Bercy s'apprête à vivre un weekend en or ✨



📸 #Paris2024 pic.twitter.com/3jBh52jSAV — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

13:00. Українець Мураз Мчедлідзе переміг турка Ібрагіма Чіфтчі (5:1) в 1/8 фіналу змагань з вільної боротьби (97 кг).

12:52. Чергова невдача! Анастасія Рибачок фінішувала восьмою у півфінальному запливі на каное-одиночках на 200 метрів.

12:42. Неочікувано... Людмила Лузан фінішувала сьомою у півфінальному запливі у веслуванні каное-одиночки на 200 метрів.

12:35. Сьогодні олімпійський день – це суцільний валідол. Олексій Середа кваліфікувався до фіналу змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Українець завалив три стрибки, але зміг піднятися на 11-ту сходинку. Фінал відбудеться сьогодні о 16:00.

12:10. Марія Повх фінішувала шостою у півфінальних змаганнях з веслування на байдарці-одиночці на 500 метрів. Українка виступатиму у втішному фіналі за 13-18 місця.

12:00. Український борець вільного стилю (125 кг) Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану (0:3) та завершив виступи на Олімпійських іграх-2024

Вітаємо, друзі, передостанній день Олімпійських ігор буде насиченим! Слідкуємо разом!