«Реал Мадрид» з Луніном – чемпіони Ла Ліги 2023/2024

Мадридський «Реал» на своєму полі розгромив «Кадіс» (3:0) у 34-му турі іспанської Прімери, повідомляє Ла Ліга.

У складі «вершкових» відзначилися Діас, Беллінгем і Хоселу.

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін провів матч на лаві для запасних.

Після перемоги підопічні Карло Анчелотті гарантували собі чемпіонство за 4 тури до кінця розіграшу чемпіонату Іспанії. Відстань від найближчого переслідувача, «Жирони», складає 13 очок. Цей трофей став восьмим в активі Луніна у складі мадридців. Для клубу цьогорічний кубок Ла Ліги став 36-м в історії.

У нинішньому сезоні українець взяв участь у 28-х матчах у всіх турнірах, пропустивши 25 голів. В активі голкіпера 12 «сухих» поєдинків.