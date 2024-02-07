Вихід з оточення, звільнення Херсону та життя після травми: Історія Вячеслава Смислова, що отримав біонічний протез від FAVBET

Минулого року компанія FAVBET проводила акцію «Кіберпанк 2023» на підтримку ЗСУ. Закуповували дрони, антидронові рушниці та тепловізори. Фінальним проєктом акції стали «Люди майбутнього», в межах якого FAVBET профінансував встановлення сучасного біонічного протеза одному з пацієнтів львівського центру «Незламні». Ним став 31-річний військовослужбовець з Маріуполя Вячеслав Смислов.

Знімальна група видання Sportarena на чолі з журналістом Микитою Дмитруліним зустрілася з Вячеславом та його дружиною Русланою, щоб записати їхню історію, в якій, не зважаючи на всі випробування війни, головним мотивом залишаються кохання, взаємна підтримка та віра у щасливе майбутнє.

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Вячеслав – український військовослужбовець та батько трьох дітей. Чоловік народився та виріс у Маріуполі, у 2015-му приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати рідне місто від російської навали. Повномасштабне вторгнення Вячеслав зустрів вже як демобілізований, однак в перший же день вивіз дружину та дітей до Умані та повернувся, аби знову стати до зброї.

Втім, у той час Маріуполь вже був в оточенні, тому чоловіку довелось два тижні переховуватись у сусідній Розівці, а потім – разом зі знайомим виїжджати через ворожі блокпости на підконтрольну Україні територію. Вячеслав – учасник бойових дій та має татуювання тризуба на грудях, а це в очах російських окупантів смертельний вирок. Пройти кілька ворожих блокпостів допомогла кмітливість, вдача та, на думку самого чоловіка, втручання вищих сил. «Те, що виїхав та ніде як інших не змусили зняти футболку – боже диво, інакше не скажеш», – розповідає він.

Після виїзду з окупованих територій Вячеслав був штурмовиком у 28-й бригаді, з нею – серед перших увійшов в Херсон, а пізніше – стримував «вагнерів» на бахмутському напрямі, де й отримав поранення від ворожого дрона. Як наслідок – численні травми та втрата лівої руки нижче ліктя. Після тривалої реабілітації потрапив до центру «Незламні», де йому запропонували отримати біонічний протез за підтримки компанії FAVBET. Сьогодні таких протезів в Україні всього 20.

Зараз Вячеслав повернувся до мирного життя та разом з дружиною займається вихованням дітей. Однак мріє повернутись на поле бою, щоб зустріти перемогу з побратимами. «Слава Смислов – справжній кіборг, і для мене особисто – приклад великої незламності», – каже Микита Дмитрулін.