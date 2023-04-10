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Українки здобули срібло чемпіонату Європи U-21 у настільному тенісі

Тандем Анастасія Димитренко/Вероніка Матюніна програв лише у фіналі.

Українки здобули срібло чемпіонату Європи U-21 у настільному тенісі
Анастасія Димитренко та Вероніка Матюніна
Фото: Telegram

Український дует Анастасія Димитренко/Вероніка Матюніна став срібними призером чемпіонату Європи U-21 з настільного тенісу, який проходив у Сараєво.

У фіналі українки поступилися німкені Мії Грізель та румунці Бьянці Мей Розу - 1:3 (11:4, 12:14, 8:11, 4:11).

На шляху до фіналу Димитренко та Матюніна поступово здолали французьку пару (3:0), румунсько-хорватську (3:1) та німецько-валійську (3:1). Всього у турнірі брало участь 112 спортсменів з 32 країн.

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Крім Димитренко і Матюніної Україну представляли Андрій Гребенюк, Назар Третя та Іоланта Євтодій.

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