Верховна Рада стала на бік клубів у їх суперечці з УПЛ з медіаправ на трансляції матчів

Верховна Рада України ухвалила загалом проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" про розмежування спортивних заходів та змагань, повідомляє sport.ua.

Конфлікт навколо телепулу фактично завершено. Права на телетрансляції домашніх матчів, які проводяться у національних змаганнях, тепер належать клубам.

За зміни до Закону України "Про фізичну культуру та спорт" проголосували 317 депутатів, 34 депутати не голосували. Голосів «проти» та «утримався» не було.

Закон "Про фізичну культуру та спорт» тепер говорить: "Організатори спортивних заходів [клуби], що проводяться в рамках спортивних змагань [ліга], можуть на добровільній основі передавати організаторам змагань права, визначені в частині восьмій цієї статті шляхом укладення договору на умовах, узгоджених між організатором спортивних заходів [клубом] та організатором змагань [ліга].

Будь-які обмеження права організаторів спортивних заходів [клубів] вільно розпоряджатися правами, зазначеними у частині восьмій цієї статті (у тому числі через регламенти проведення змагань або інші документи, які приймаються або затверджуються організаторами проведення змагань [лігою]) не допускаються".

Згідно з процедурою, найближчим часом проєкт Закону буде передано Президенту України на підписання, після чого буде опубліковано та набуде чинності.

Раніше 5 клубів УПЛ виступили проти телепулу - "Динамо", "Дніпро-1", "Металіст", "Зоря" та "Рух". Ці клуби транслюють матчі на платформах 1+1 Media, тоді як решта клубів УПЛ мають контракт із Setanta Sports.