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Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring

До Майка Тайсона цей рейтинг не очолювали бійці суперважкої ваги.

Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Нагадаємо, Усик уперше очолив цей рейтінг у травні. Тоді він став першим боксером суперважкої ваги з часів легендарного Майка Тайсона, якому підкорилося це досягнення.

Відзначимо, що в топ-10 знайшлося місце і для Василя Ломаченка (16-2, 11 KO), який опинився на шостій позиції.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring.

  1. Олександр Усик (Україна)
  2. Наоя Інуе (Японія)
  3. Теренс Кроуфорд (США)
  4. Еррол Спенс (США)
  5. Сауль Альварес (Мексика)
  6. Василь Ломаченко (Україна)
  7. Дмітро Бівол (Росія)
  8. Джош Тейлор (Велика Британія)
  9. Джермелл Чарло (США)
  10. Артур Бетербієв (Росія).
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