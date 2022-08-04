Президент суперника "Зорі" за матчем кваліфікації Ліги конференцій УЄФА назвав луганчан фаворитом протистояння

Президент суперника луганської "Зорі" з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА "Університаті" Сорін Кирцу висловився про протистояння з українською командою.

"У чемпіонаті ти можеш повернути втрачене, у цьому ж випадку у тебе є мало можливостей. Це дуже важливий матч. У мене є очікування від усієї команди - важливо, щоб вона була згуртована і знала, як треба діяти.

Тільки так ми можемо написати історію. Ми відчайдушно потребуємо хороших результатів", - цитує Кирцу Digi Sport.

"Вони - фаворити. Я не вважаю це за перевагу, бо те, що з ними відбувається. Для них це можливість створити радість.

На мою думку, ми побачимо рішучу команду, але нашій команді потрібно скористатися цим шансом. На таку сприятливу можливість ми чекали близько шести років.

Якщо ми пройдемо "Зорю" в кваліфікації, то ми ще матимемо час поговорити про наступного суперника", - додав голова румунського клубу.

Нагадаємо, що перший матч між цими суперниками пройде вже сьогодні, і розпочнеться о 20:30 за київським часом.