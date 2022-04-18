У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
"Кухар Путіна" Пригожин приїхав на Донбас, щоб особисто координувати "вагнерівців"
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Ахметов пообіцяв відновити український Маріуполь
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСпорт

Російський телеканал вкотре перервав показ матчу Бундесліги через банери на підтримку України

Показ поєдинку за участю "Баварії" було перервано на 30-й хвилині.

Російський телеканал вкотре перервав показ матчу Бундесліги через банери на підтримку України
"Баварія"
Фото: EPA/UPG

У рамках 30-го туру чемпіонату Німеччини лідер цього сезону Бундесліги та незмінний чемпіон останніх восьми років "Баварія" на виїзді розгромила "Армінію" – 3:0.

Зазначимо, що телеглядачі в Росії змогли побачити лише перший гол гостей, забитий на 18-й хвилині захисником "Армінії" Якобом Лаурсеном у власні ворота.

Справа в тому, що на 30-й хвилині трансляцію на каналі "Матч ТБ" було припинено через те, що на білбордах став демонструватися банер "Стоп війні".

Коментатор зустрічі оголосив про те, що трансляція не продовжиться, адже канал дотримується принципу "спорт поза політикою".

Додамо, що це третій випадок, коли російський ретранслятор матчів Бундесліги з аналогічним формулюванням перериває показ матчів чемпіонату Німеччини.

Нагадаємо, раніше гравці Бундесліги записали емоційне відеозвернення на підтримку України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також