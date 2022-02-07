На Олімпіаді черговий скандал: дискваліфікація чотирьох команд дозволила Росії взяти срібло у стрибках із трампліну

Збірна Словенії зі стрибків із трампліну стала олімпійським чемпіоном у змішаному командному турнірі зі стрибків із трампліну.

Турнір відзначився низкою дискваліфікацією провідних команд. Під час змагань командам Німеччини, Австрії, Японії та Норвегії не зарахували спроби через неправильне екіпірування.

Зокрема, за невідповідність костюмів технічному регламенту в жіночій частині змагань у першій спробі було анульовано по одному стрибку у Німеччини, Японії та Австрії, у другій – обидва стрибки у норвежок.

Зазначимо, що у цьому виді спорту досить жорсткі вимоги щодо екіпірування. Напередодні Міжнародна федерація лижного спорту попередила команди, що вона припинятиме всі спроби маніпуляції з екіпіруванням, що вона й показала.

Додамо, що словенці здобули б перемогу і без дискваліфікацій суперників. А ось у боротьбі за "срібло" та "бронзу" ці обставини принесли сенсаційні медалі командам ОКР та Канади.

Причому росіяни виграли медаль Олімпійських ігор у стрибках на лижах із трампліну вперше.